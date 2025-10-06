Скидки
ЦСКА установил уникальное клубное достижение в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком»

Комментарии

Московский ЦСКА установил уникальное клубное достижение по ходу матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Так, армейцы впервые в чемпионатах России вели в счёте к 18-й минуте 3:0. Ранее самый ранний счёт 3:0 был у ЦСКА в гостевом матче с «Ураланом» 22 октября 2000 года – 5:1 (3:0 на 20-й минуте). Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

Матч ЦСКА — «Спартак» состоялся накануне, 5 октября. Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали красно-синие. Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков.

После этой игры ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на шестой строчке.

