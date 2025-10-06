ЦСКА установил уникальное клубное достижение в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком»
Поделиться
Московский ЦСКА установил уникальное клубное достижение по ходу матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Так, армейцы впервые в чемпионатах России вели в счёте к 18-й минуте 3:0. Ранее самый ранний счёт 3:0 был у ЦСКА в гостевом матче с «Ураланом» 22 октября 2000 года – 5:1 (3:0 на 20-й минуте). Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
Матч ЦСКА — «Спартак» состоялся накануне, 5 октября. Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали красно-синие. Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков.
После этой игры ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на шестой строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 октября 2025
-
10:43
-
10:41
-
10:41
-
10:22
-
10:11
-
10:00
-
09:51
-
09:49
-
09:49
-
09:47
-
09:43
-
09:35
-
09:30
-
09:27
-
09:25
-
09:22
-
08:41
-
08:30
-
08:30
-
08:10
-
08:00
-
08:00
-
07:52
-
07:40
-
07:39
-
07:15
-
07:10
-
07:05
-
06:49
-
06:40
-
06:31
-
06:18
-
06:16
-
06:04
-
06:01