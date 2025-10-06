Скидки
Агент Баринова: не знаю, что будет с контрактом, — вопросы к «Локомотиву»

Агент Баринова: не знаю, что будет с контрактом, — вопросы к «Локомотиву»
Павел Банатин, представитель капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, ответил на вопрос о продлении контракта с московским клубом. Действующий контракт 29‑летнего Баринова с железнодорожниками рассчитан до конца этого сезона.

«Если Нагорных говорит, что всё будет нормально, наверное, у них есть на это основания. У меня нет никакого мнения на этот счёт. Я вообще не знаю, что будет с контрактом Баринова с «Локомотивом», — вопросы к клубу», — сказал Банатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

За основную команду красно-зелёных полузащитник выступает с 2015 года. В общей сложности хавбек провёл за «Локомотив» 266 матчей, забил 12 голов и отдал 23 результативные передачи. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость хавбека составляет € 9 млн.

Главный сорвавшийся переход трансферного дедлайна в РПЛ. Почему Баринов не ушёл в ЦСКА
Эксклюзив
Главный сорвавшийся переход трансферного дедлайна в РПЛ. Почему Баринов не ушёл в ЦСКА
