Мостовой: за два дерби почти 15 голов — радуйтесь! Кто-то за полгода столько не забивает

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на результативность московских дерби. В рамках 11-го тура РПЛ «Локомотив» обыграл «Динамо» со счётом 5:3, а ЦСКА выиграл у «Спартака» со счётом 3:2.

«За два дерби мы увидели почти 15 голов. Радуйтесь! Многие команды в первом круге столько не забивают. Это к словам тех, кто говорит, что играли плохо, некрасиво, почему столько пропускают. Забудьте об этом, я за всю жизнь столько некрасивого видел, но команды побеждали. Футбол не наука, выходят живые люди», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.