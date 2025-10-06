Форвард ПАОКа Чалов получил травму бедра

Российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов получил травму ноги, сообщается на сайте греческого клуба. Из-за повреждения форвард пропустил воскресный матч 6-го тура чемпионата Греции с «Олимпиакосом» (2:1).

Отмечается, что Чалов получил травму после удара по ноге во время матча Лиги Европы с испанской «Сельтой» (1:3), в котором вышел на замену по ходу второго тайма. Россиянин не принимал участия в субботней предыгровой тренировке, так как проходил лечение. Чалов не вошёл в заявку на игру с «Олимпиакосом».

Чалов является выпускником академии ЦСКА. Он перешёл из московского клуба в греческий ПАОК летом 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. В минувшем сезоне игрок забил пять голов и сделал семь ассистов в 42 встречах во всех соревнованиях.

Действующее трудовое соглашение Чалова с ПАОКом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.