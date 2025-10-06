Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард ПАОКа Чалов получил травму бедра

Форвард ПАОКа Чалов получил травму бедра
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов получил травму ноги, сообщается на сайте греческого клуба. Из-за повреждения форвард пропустил воскресный матч 6-го тура чемпионата Греции с «Олимпиакосом» (2:1).

Греция — Суперлига . 6-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники
Окончен
2 : 1
Олимпиакос
Пирей
0:1 Шикинью – 22'     1:1 Тайсон – 63'     2:1 Живкович – 75'    

Отмечается, что Чалов получил травму после удара по ноге во время матча Лиги Европы с испанской «Сельтой» (1:3), в котором вышел на замену по ходу второго тайма. Россиянин не принимал участия в субботней предыгровой тренировке, так как проходил лечение. Чалов не вошёл в заявку на игру с «Олимпиакосом».

Чалов является выпускником академии ЦСКА. Он перешёл из московского клуба в греческий ПАОК летом 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. В минувшем сезоне игрок забил пять голов и сделал семь ассистов в 42 встречах во всех соревнованиях.

Действующее трудовое соглашение Чалова с ПАОКом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

Материалы по теме
Игрок ЦСКА Лукин: Чалов стал больше забивать. Красавец, работает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android