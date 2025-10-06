«Оренбург» назначит нового главного тренера до пятницы

Футбольный клуб «Оренбург» назначит нового главного тренера первой команды до ближайшей пятницы. Ранее оренбуржцы объявили об уходе Владимира Слишковича.

«Оренбург» продолжает переговоры с кандидатами на пост главного тренера. «Решение примут до пятницы – в этот день команда возобновит тренировки после выходных», — сообщил корреспонденту «Чемпионата» источник, знакомый с ситуацией.

Слишкович возглавлял команду из Оренбурга с октября 2024 года. После 11 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал семь очков и на текущий момент занимает 14-е место. Всего под руководством 42-летнего специалиста команда провела 36 игр во всех турнирах, в которых она восемь раз победила, семь раз сыграла вничью и 20 раз потерпела поражение.