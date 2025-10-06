Скидки
«Оренбург» назначит нового главного тренера до пятницы

«Оренбург» назначит нового главного тренера до пятницы
Комментарии

Футбольный клуб «Оренбург» назначит нового главного тренера первой команды до ближайшей пятницы. Ранее оренбуржцы объявили об уходе Владимира Слишковича.

«Оренбург» продолжает переговоры с кандидатами на пост главного тренера. «Решение примут до пятницы – в этот день команда возобновит тренировки после выходных», — сообщил корреспонденту «Чемпионата» источник, знакомый с ситуацией.

Слишкович возглавлял команду из Оренбурга с октября 2024 года. После 11 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал семь очков и на текущий момент занимает 14-е место. Всего под руководством 42-летнего специалиста команда провела 36 игр во всех турнирах, в которых она восемь раз победила, семь раз сыграла вничью и 20 раз потерпела поражение.

