Непомнящий: Станкович хорош в работе, но без него «Спартак» играет увереннее
Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что «Спартак» играет увереннее, когда на бровке нет главного тренера Деяна Станковича. Серб пропускает матчи команды из-за дисквалификации.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Вижу, что в работе Станкович хорош. Игроки на хорошем уровне, хорошо готовы функционально, командные действия у «Спартака» есть. Но когда он на бровке, это сковывает команду. Появляется перенапряжение, это отрицательно влияет на игрока. Поэтому, когда он на трибуне, команда играет спокойнее и увереннее», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

19 сентября Станкович был дисквалифицирован на месяц во всех турнирах под эгидой РФС после удаления в матче 8-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (2:2). После этого «Спартак» в чемпионате России обыграл «Крылья Советов» (2:1), «Пари НН» (3:0), проиграл ЦСКА (2:3), в Фонбет Кубке России одержал ещё одну победу над «Пари НН» (2:1).

