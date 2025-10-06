Непомнящий: Станкович хорош в работе, но без него «Спартак» играет увереннее

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что «Спартак» играет увереннее, когда на бровке нет главного тренера Деяна Станковича. Серб пропускает матчи команды из-за дисквалификации.

«Вижу, что в работе Станкович хорош. Игроки на хорошем уровне, хорошо готовы функционально, командные действия у «Спартака» есть. Но когда он на бровке, это сковывает команду. Появляется перенапряжение, это отрицательно влияет на игрока. Поэтому, когда он на трибуне, команда играет спокойнее и увереннее», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

19 сентября Станкович был дисквалифицирован на месяц во всех турнирах под эгидой РФС после удаления в матче 8-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (2:2). После этого «Спартак» в чемпионате России обыграл «Крылья Советов» (2:1), «Пари НН» (3:0), проиграл ЦСКА (2:3), в Фонбет Кубке России одержал ещё одну победу над «Пари НН» (2:1).