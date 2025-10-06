В ЦСКА оценили работу судьи Артёма Чистякова в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил работу главного арбитра матча 11-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» Артёма Чистякова. Игра состоялась накануне, 5 октября. Победу со счётом 3:2 одержали красно-синие. Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)».

«Очень тяжёлый матч для судьи. Не готов комментировать все эпизоды. Наверняка будет много анализа и обсуждений, комментариев, но, как мне показалось, по первому впечатлению без дополнительных просмотров, во всех эпизодах судья вместе с системой видеоассистента рефери (VAR) справился и принимал правильные решения. Это касается и отменённого гола в ворота «Спартака», пенальти, который мы не просили, но это так называемый пенальти эпохи VAR. Когда есть касание в штрафной, нарушение правил, то ставится мяч на точку», — приводит слова Бабаева ТАСС.

После этой игры ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на шестой строчке.