Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Иркутска»: некоторые люди — орлы, другие — дятлы или пингвины. Арбитр не был орлом

Тренер «Иркутска»: некоторые люди — орлы, другие — дятлы или пингвины. Арбитр не был орлом
Комментарии

Главный тренер «Иркутска» Константин Дзуцев остался недоволен работой главного арбитра Владислава Шипкова, который обслуживал матч 26-го тура Второй лиги Б с «Леон Сатурном» (1:2).

Россия — Leon-Вторая лига Б . 26-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Леон Сатурн
Раменское
Окончен
2 : 1
Иркутск
Иркутск
1:0     2:0     2:1    

«Во-первых, хотел бы привести слова известной актрисы. Она говорила, что все люди как птицы. Только некоторые из них орлы, а некоторые — дятлы или пингвины. На мой взгляд, сегодня арбитр не был орлом, это точно», — сказал Дзуцев на пресс-конференции.

После 24 матчей «Иркутск» занимает пятое место в таблице группы 2 Второй лиги Б, набрав 36 очков. «Леон Сатурн» с 30 очками идёт восьмым. Победителем группы досрочно стал «Зенит-2» (66 очков).

Материалы по теме
Видео
Семак поздравил «Зенит-2» с чемпионством во Второй лиге, команда опередила «Спартак-2»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android