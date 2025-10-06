Тренер «Иркутска»: некоторые люди — орлы, другие — дятлы или пингвины. Арбитр не был орлом

Главный тренер «Иркутска» Константин Дзуцев остался недоволен работой главного арбитра Владислава Шипкова, который обслуживал матч 26-го тура Второй лиги Б с «Леон Сатурном» (1:2).

«Во-первых, хотел бы привести слова известной актрисы. Она говорила, что все люди как птицы. Только некоторые из них орлы, а некоторые — дятлы или пингвины. На мой взгляд, сегодня арбитр не был орлом, это точно», — сказал Дзуцев на пресс-конференции.

После 24 матчей «Иркутск» занимает пятое место в таблице группы 2 Второй лиги Б, набрав 36 очков. «Леон Сатурн» с 30 очками идёт восьмым. Победителем группы досрочно стал «Зенит-2» (66 очков).