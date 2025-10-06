Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились пять игроков, которые претендуют на звание лучшего футболиста сентября в РПЛ

Определились пять игроков, которые претендуют на звание лучшего футболиста сентября в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Стали известны пять футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока Мир Российской Премьер-Лиги в сентябре.

На награду претендуют Максим Глушенков («Зенит»), Бителло («Динамо» Москва), Манфред Угальде («Спартак»), Эгаш Касинтура («Ахмат») и вратарь Рустам Ятимов («Ростов»).

В активе Глушенкова за 8-й, 9-й и 10-й туры РПЛ, которые прошли в сентябре, три матча, пять голов и одна голевая передача. У Бителло три матча, три гола и голевая передача, Угальде забил три мяча в трёх играх чемпионата в сентябре, Касинтура отметился двумя забитыми мячами в двух встречах, Ятимов провёл все три матча «на ноль».

Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranykkcqb7

После 11 туров РПЛ таблицу возглавляет ЦСКА (24 очка), вторым идёт «Локомотив» (23), тройку лучших замыкает «Краснодар» (23).

Материалы по теме
Сборная 11-го тура РПЛ. Икс-фактор «Локо», двигатель ЦСКА и стена «Краснодара»
Сборная 11-го тура РПЛ. Икс-фактор «Локо», двигатель ЦСКА и стена «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android