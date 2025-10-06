Определились пять игроков, которые претендуют на звание лучшего футболиста сентября в РПЛ

Стали известны пять футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока Мир Российской Премьер-Лиги в сентябре.

На награду претендуют Максим Глушенков («Зенит»), Бителло («Динамо» Москва), Манфред Угальде («Спартак»), Эгаш Касинтура («Ахмат») и вратарь Рустам Ятимов («Ростов»).

В активе Глушенкова за 8-й, 9-й и 10-й туры РПЛ, которые прошли в сентябре, три матча, пять голов и одна голевая передача. У Бителло три матча, три гола и голевая передача, Угальде забил три мяча в трёх играх чемпионата в сентябре, Касинтура отметился двумя забитыми мячами в двух встречах, Ятимов провёл все три матча «на ноль».

После 11 туров РПЛ таблицу возглавляет ЦСКА (24 очка), вторым идёт «Локомотив» (23), тройку лучших замыкает «Краснодар» (23).