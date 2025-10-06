Акинфеев досрочно покидал поле в пяти матчах РПЛ в карьере, три раза — со «Спартаком»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в трёх из пяти раз в карьере досрочно покидал поле в матчах чемпионата России со «Спартаком». Вчера, 5 октября, армейцы обыграли красно-белых в матче 11-го тура Мир РПЛ со счётом 3:2, Акинфеев из-за травмы был заменён на Владислава Торопа на 62-й минуте.

Всего Акинфеев покидал поле по ходу пяти матчей в чемпионате: с «Крыльями Советов» (1:1, 27 марта 2004 года, удаление на 86-й минуте), со «Спартаком» (1:1, 1 апреля 2006-го, удаление на 61-й минуте), с «Ростовом» (1:1, 6 мая 2007-го, травма на 66-й минуте), со «Спартаком» (2:2, 28 августа 2011-го, травма на 31-й минуте), со «Спартаком» (3:2, 5 октября 2025-го, травма на 61-й минуте).

Отмечается, что ЦСКА впервые выиграл матч чемпионата России, в котором Акинфеев досрочно покинул поле.

После минувшего дерби ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на пятой строчке. В следующем туре 18 октября команда Фабио Челестини в гостях сыграет с «Локомотивом», «Спартак» Деяна Станковича в этот же день примет «Ростов».