Игорь Дивеев обратился к болельщикам ЦСКА после победы над «Спартаком» в дерби
Поделиться
Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев обратился к болельщикам армейцев после победы над «Спартаком» в матче 11-го тура Мир РПЛ. Игра состоялась накануне, 5 октября. Победу со счётом 3:2 одержали красно-синие. Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)».
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
«Добавляем ещё одно выигранное дерби в историю! Спасибо болельщикам за мощную поддержку», — написал Дивеев в своём телеграм-канале.
После этой игры ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. «Спартак» с 18 очками находится на шестой строчке. В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Локомотивом» на выезде.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 октября 2025
-
12:16
-
12:15
-
12:12
-
12:08
-
12:07
-
12:07
-
12:03
-
12:00
-
11:53
-
11:35
-
11:27
-
11:17
-
11:11
-
11:00
-
10:56
-
10:48
-
10:43
-
10:41
-
10:41
-
10:22
-
10:11
-
10:00
-
09:51
-
09:49
-
09:49
-
09:47
-
09:43
-
09:35
-
09:30
-
09:27
-
09:25
-
09:22
-
08:41
-
08:30
-
08:30