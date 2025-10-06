Игорь Дивеев обратился к болельщикам ЦСКА после победы над «Спартаком» в дерби

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев обратился к болельщикам армейцев после победы над «Спартаком» в матче 11-го тура Мир РПЛ. Игра состоялась накануне, 5 октября. Победу со счётом 3:2 одержали красно-синие. Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)».

«Добавляем ещё одно выигранное дерби в историю! Спасибо болельщикам за мощную поддержку», — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

После этой игры ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. «Спартак» с 18 очками находится на шестой строчке. В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Локомотивом» на выезде.