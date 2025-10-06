Эдуард Мор: было бы более закономерным, если бы «Спартак» вытащил ничью с ЦСКА

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал исход матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые уступили ПФК ЦСКА со счетом 2:3. По ходу матча «Спартак» разгромно проигрывал (0:3), но сумел отыграть два мяча.

«Получился хороший матч. К сожалению, «Спартак» пропустил очень быстрые голы. На мой взгляд, была не самая выдающаяся игра по качеству, однако она была ничейной. Было ощущение, что «Спартак» не вышел на поле, но, когда команда собралась, не должны были проигрывать. Было бы более закономерным, если бы «Спартак» вытащил ничью», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.