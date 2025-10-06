Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор: было бы более закономерным, если бы «Спартак» вытащил ничью с ЦСКА

Эдуард Мор: было бы более закономерным, если бы «Спартак» вытащил ничью с ЦСКА
Комментарии

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал исход матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые уступили ПФК ЦСКА со счетом 2:3. По ходу матча «Спартак» разгромно проигрывал (0:3), но сумел отыграть два мяча.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Получился хороший матч. К сожалению, «Спартак» пропустил очень быстрые голы. На мой взгляд, была не самая выдающаяся игра по качеству, однако она была ничейной. Было ощущение, что «Спартак» не вышел на поле, но, когда команда собралась, не должны были проигрывать. Было бы более закономерным, если бы «Спартак» вытащил ничью», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
ЦСКА устроил исторический разнос «Спартаку» в первые 18 минут! А в итоге — отскочил! Видео
ЦСКА устроил исторический разнос «Спартаку» в первые 18 минут! А в итоге — отскочил! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android