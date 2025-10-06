Кисляк — о победе ЦСКА над «Спартаком»: красно-белых не отправить в нокаут и пятью голами

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк отдал должное «Спартаку» после матча 11-го тура Мир РПЛ. Игра состоялась накануне, 5 октября. Победу со счётом 3:2 одержали красно-синие. Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков.

«Спартак» — такая команда, которую не отправить в нокаут даже пятью голами. Вы это, наверное, видели, они играли до конца. Но мы были сильнее, потому что счет на табло — 3:2», — заявил Кисляк в эфире «Матч ТВ».

После этой игры ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на шестой строчке.