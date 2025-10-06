Скидки
Андрей Мовсесьян: радует, что молодые ребята при Челестини играют и прогрессируют в ЦСКА

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян оценил работу главного тренера армейцев Фабио Челестини, возглавившего красно-синих минувшим летом.

«Оценивая работу тренера, мы смотрим в первую очередь результаты. Они хорошие — ЦСКА лидирует в таблице. Но меня особенно радует, что молодые ребята при Фабио играют и прогрессируют. Это не только Глебов, Кисляк, Лукин, которые уже были на виду, но и Артём Бандикян, Абдулкадыров тоже не портит игры. Надеюсь, такая же история будет с Глебом Пополитовым. Это очень нравится мне и, уверен, всем болельщикам», — сказал Мовсесьян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 11 туров Мир РПЛ ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

