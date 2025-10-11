Скидки
Главная Футбол Новости

Латвия — Андорра: прямая трансляция матча квалификации к ЧМ по футболу 2026 начнется в 16:00

Латвия — Андорра: прямая трансляция матча отборочного турнира к ЧМ-2026 начнётся в 16:00
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 октября, в 16:00 по московскому времени на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 7-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Латвии и Андорры. Игра пройдёт на стадионе «Даугава» в Риге.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 16:00 МСК
Латвия
Окончен
2 : 2
Андорра
0:1 Сан Николас – 33'     1:1 Зеленков – 41'     2:1 Гутковский – 55'     2:2 Оливейра – 78'    
Удаления: нет / Гиллен – 90+2'

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
