«Результат справедливый». Абба прокомментировал исход матча «Лилль» — «ПСЖ»

Комментатор Окко Лионель Абба подвёл итоги матча 7-го тура французской Лиги 1 «Лилль» — «ПСЖ». Команды сыграли вничью — 1:1.

«Закончился центральный матч седьмого тура Лиги 1 между «Лиллем» и «ПСЖ». Ничья 1-1. У «ПСЖ» огромное количество людей, отсутствующих в основном составе, — Жоау Невеш, Маркиньос, Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Фабиан Руис. Эти люди не смогли принять участие в этой встрече, что давало надежды «Лиллю», что команда сумеет как минимум оказать сопротивление и рассчитывать на три очка в этом матче. Но проблемы с реализацией и проблемы с креативом подвели команду Бруно Женезио. Потому что в первом тайме Хакон Харальдссон, лидер «Лилля», потерялся абсолютно, ничего опасного не сумел создать. Матиас Фернандес пытался что-то создавать против медленной зоны правой оборонительной «ПСЖ». Пытался на скорости убежать от Заира-Эмери, но вот с последней передачей были проблемы у «Лилля» в первом тайме.

Для Шевалье эта встреча получилась достаточно простой в первом тайме, потому что был всего лишь один удар в створ, и неопасный. По ходу второго тайма ситуация поменялась. Луис Энрике нашёл на скамейке запасных качественных футболистов в лице Мендеша, Хакими и Витиньи. После их выхода эта встреча приобрела немножко другие краски. «ПСЖ» смог выйти вперёд за счёт потрясающего гола лучшего левого защитника в мире прямо сейчас — Нуну Мендеша. По ходу второго тайма «ПСЖ» владел инициативой и мог в концовке делать счёт 2:0 после того, как Мендеш сделал потрясающую передачу на Хакими. Но марокканец с близкого расстояния не попал по воротам и оставил «Лилль» в игре. У «Лилля» тоже произошли изменения в игре. Количественно у них была подлиннее скамейка запасных. Среди вышедших на замену был Этан Мбаппе, брат Киллиана Мбаппе, который присутствовал на матче с отцом. Этан Мбаппе в концовке встречи отправил мяч в дальний угол ворот Шевалье и сделал счёт 1:1. Результат, наверное, справедливый. Тренер «Лилля», наверное, расстроен, что его команда не победила. По игре «Лилль» на победу не наиграл. Лучшим игроком матче признали Нуну Мендеша», — сказал Абба в беседе с корреспондентом «Чемпионата».