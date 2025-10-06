Скидки
Тарханов: Тороп — надёжный вратарь и достойная замена Акинфееву

Тарханов: Тороп — надёжный вратарь и достойная замена Акинфееву
Известный отечественный тренер Александр Тарханов отреагировал на новости о травме голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Также он высказался о вратаре армейцев Владиславе Торопе, который является сменщиком Акинфеева.

«В прессе написали, что Акинфеев подвернул голеностоп и повредил связку. Тороп, выйдя на замену, хорошо сыграл. Он кубковые матчи играет достаточно уверенно. Думаю, Тороп будет достойной заменой Акинфееву. Это неизвестно, сколько Акинфеев ещё будет играть (смеётся). Но замена хорошая. Тороп — надёжный вратарь», — сказал Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

