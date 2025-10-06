Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маршал исполнит гимн России перед матчем с Боливией, после игры выступит Ваня Дмитриенко

Маршал исполнит гимн России перед матчем с Боливией, после игры выступит Ваня Дмитриенко
Комментарии

Заслуженный артист РФ Александр Маршал исполнит гимн России перед товарищеским матчем сборной России с командой Боливии, сообщается на сайте РФС. Сразу после окончания встречи выступит Ваня Дмитриенко с песней «Шёлк».

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча состоится 14 октября на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Стартовый свисток прозвучит в 20:00, старт развлекательной программы – в 18:00.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор команда Валерия Карпина проводит только товарищеские встречи. В сентябре россияне играли с Иорданией (0:0) и Катаром (4:1).

Материалы по теме
Эксклюзив
Перед игрой с Россией сборная Боливии проведёт товарищеский матч с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android