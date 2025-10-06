Маршал исполнит гимн России перед матчем с Боливией, после игры выступит Ваня Дмитриенко

Заслуженный артист РФ Александр Маршал исполнит гимн России перед товарищеским матчем сборной России с командой Боливии, сообщается на сайте РФС. Сразу после окончания встречи выступит Ваня Дмитриенко с песней «Шёлк».

Встреча состоится 14 октября на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Стартовый свисток прозвучит в 20:00, старт развлекательной программы – в 18:00.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор команда Валерия Карпина проводит только товарищеские встречи. В сентябре россияне играли с Иорданией (0:0) и Катаром (4:1).