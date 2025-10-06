Московское «Динамо» объявило имя нового председателя совета директоров клуба

Александр Ивлев стал новым председателем совета директоров московского «Динамо», сообщается в телеграм-канале футбольного клуба.

Отмечается, что сегодня, 6 октября, в клубе были запущены необходимые корпоративные процедуры для оформления данного назначения. Ивлев сменил в должности Дмитрия Гафина.

«Динамо» — клуб с великой историей, и в нём было многое сделано за последние годы. Мы помним и игры, которые радовали нас и вселяли надежду, и конкретные неудачи, разочарования. Наша общая задача сейчас — создать клуб-лидер со стабильной и качественной игрой, которая будет радовать болельщиков и вести нас к титулам», — сказал Ивлев.

Александр Ивлев занимается частной консалтинговой практикой, входит в состав совета директоров ряда компаний, участвует в благотворительных проектах. В последние годы входит и в Консультативный совет «Динамо», за которое он болеет с 1974 года.

На протяжении многих лет Ивлев входил в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», а в 2016 году был назван победителем в номинации «Лучший высший руководитель». Является членом оргкомитета Петербургского международного экономического форума и Общественного совета Минэкономразвития России. Имеет различные государственные награды, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. С 2017 по 2020 год он также возглавлял Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства.

