Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Московское «Динамо» объявило имя нового председателя совета директоров клуба

Московское «Динамо» объявило имя нового председателя совета директоров клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Александр Ивлев стал новым председателем совета директоров московского «Динамо», сообщается в телеграм-канале футбольного клуба.

Отмечается, что сегодня, 6 октября, в клубе были запущены необходимые корпоративные процедуры для оформления данного назначения. Ивлев сменил в должности Дмитрия Гафина.

«Динамо» — клуб с великой историей, и в нём было многое сделано за последние годы. Мы помним и игры, которые радовали нас и вселяли надежду, и конкретные неудачи, разочарования. Наша общая задача сейчас — создать клуб-лидер со стабильной и качественной игрой, которая будет радовать болельщиков и вести нас к титулам», — сказал Ивлев.

Александр Ивлев занимается частной консалтинговой практикой, входит в состав совета директоров ряда компаний, участвует в благотворительных проектах. В последние годы входит и в Консультативный совет «Динамо», за которое он болеет с 1974 года.

На протяжении многих лет Ивлев входил в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», а в 2016 году был назван победителем в номинации «Лучший высший руководитель». Является членом оргкомитета Петербургского международного экономического форума и Общественного совета Минэкономразвития России. Имеет различные государственные награды, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. С 2017 по 2020 год он также возглавлял Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства.

Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranykkcqb7
Материалы по теме
Дмитрий Гафин покинул пост председателя совета директоров ФК «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android