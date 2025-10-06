Источник: «Спартак» рассмотрит вопрос увольнения Станковича сегодня на совете директоров

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович может быть отправлен в отставку уже сегодня, 6 октября. Решение по сербскому специалисту будет приниматься на ближайшем заседании совета директоров московского клуба, которое состоится именно сегодня, сообщает «Спорт-экспресс».

Согласно сведениям источника, с высокой долей вероятности может быть принято решение об увольнении Станковича. Ранее в СМИ неоднократно появлялись слухи о возможной отставке Деяна.

Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. В нынешнем сезоне красно-белые под его руководством идут на шестом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. На минувших выходных «Спартак» уступил ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ (2:3).