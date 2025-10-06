Фабио Каннаваро прилетел в Узбекистан вместе с тренерским штабом

Чемпион мира — 2006 и обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро прилетел в Узбекистан вместе со своим тренерским штабом, сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Узбекистана.

«Кандидат на пост главного тренера сборной Узбекистана Фабио Каннаваро прибыл в Ташкент вместе со своим тренерским штабом», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что Каннаваро дал устное согласие на то, чтобы стать новым главным тренером сборной Узбекистана. Футбольная ассоциация Узбекистана официально подтвердила переговоры с итальянцем. Каннаваро будет руководить командой на чемпионате мира по футболу 2026 года, куда сборная уже отобралась. Стороны согласовали условия контракта.

Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com ИГРАТЬ