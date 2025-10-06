Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабио Каннаваро прилетел в Узбекистан вместе с тренерским штабом

Фабио Каннаваро прилетел в Узбекистан вместе с тренерским штабом
Комментарии

Чемпион мира — 2006 и обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро прилетел в Узбекистан вместе со своим тренерским штабом, сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Узбекистана.

«Кандидат на пост главного тренера сборной Узбекистана Фабио Каннаваро прибыл в Ташкент вместе со своим тренерским штабом», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что Каннаваро дал устное согласие на то, чтобы стать новым главным тренером сборной Узбекистана. Футбольная ассоциация Узбекистана официально подтвердила переговоры с итальянцем. Каннаваро будет руководить командой на чемпионате мира по футболу 2026 года, куда сборная уже отобралась. Стороны согласовали условия контракта.

Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranykkcqb7
Материалы по теме
Защитник сборной Узбекистана Ашурматов отреагировал на возможное назначение Каннаваро
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android