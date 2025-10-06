Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Дерби удалось». Роман Бабаев — о матче между ЦСКА и «Спартаком»

«Дерби удалось». Роман Бабаев — о матче между ЦСКА и «Спартаком»
Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался по итогам центрального матча 11-го тура Мир РПЛ со «Спартаком», победу в котором со счётом 3:2 одержали армейцы.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Яркие положительные эмоции, тяжёлый матч, дерби удалось. Казалось, что к 20-й минуте вопрос с победителем решён, но нет, «Спартак» вернулся в игру, на определённом этапе владел преимуществом. Но самое главное, что ребята держались, имели возможность увеличить счёт, добились важной победы», — приводит слова Бабаева ТАСС.

После этой игры ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на шестой строчке.

Материалы по теме
В ЦСКА оценили работу судьи Артёма Чистякова в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android