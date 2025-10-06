«Дерби удалось». Роман Бабаев — о матче между ЦСКА и «Спартаком»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался по итогам центрального матча 11-го тура Мир РПЛ со «Спартаком», победу в котором со счётом 3:2 одержали армейцы.

«Яркие положительные эмоции, тяжёлый матч, дерби удалось. Казалось, что к 20-й минуте вопрос с победителем решён, но нет, «Спартак» вернулся в игру, на определённом этапе владел преимуществом. Но самое главное, что ребята держались, имели возможность увеличить счёт, добились важной победы», — приводит слова Бабаева ТАСС.

После этой игры ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на шестой строчке.