«Дерби удалось». Роман Бабаев — о матче между ЦСКА и «Спартаком»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался по итогам центрального матча 11-го тура Мир РПЛ со «Спартаком», победу в котором со счётом 3:2 одержали армейцы.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
«Яркие положительные эмоции, тяжёлый матч, дерби удалось. Казалось, что к 20-й минуте вопрос с победителем решён, но нет, «Спартак» вернулся в игру, на определённом этапе владел преимуществом. Но самое главное, что ребята держались, имели возможность увеличить счёт, добились важной победы», — приводит слова Бабаева ТАСС.
После этой игры ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на шестой строчке.
