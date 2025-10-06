Скидки
Главный тренер «Черноморца» Евсеев рассказал о задаче команды на сезон

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Вадим Евсеев рассказал о задаче команды на текущий сезон. По словам Евсеева, «Черноморцу» важно остаться в Лиге Pari.

— Задачи ставьте сами. Когда я принимал команду, «Черноморец» был на последнем месте.

— Можно ли в таких условиях вообще ставить задачи?
— Да, остаться в Первой лиге, — сказал Евсеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По состоянию на сегодняшний день «Черноморец» занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 15 очков по результатам 13 проведённых встреч. В следующем матче второго по силе российского дивизиона новороссийская команда сыграет с «Ротором».

