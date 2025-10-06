Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Родри пропустит матчи сборной Испании в отборе ЧМ-2026 с Грузией и Болгарией из-за травмы

Родри пропустит матчи сборной Испании в отборе ЧМ-2026 с Грузией и Болгарией из-за травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри не примет участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира — 2026 с Грузией и Болгарией из-за повреждения, сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

«Родриго Эрнандес не вошёл в состав сборной Испании на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года с Грузией в Эльче и Болгарией в Вальядолиде из-за травмы, полученной после медицинского обследования, проведённого его клубом в медицинской службе RFEF. В это воскресенье он был заменён в матче между «Брентфордом» и «Манчестер Сити», — говорится в сообщении RFEF.

Сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте набрала шесть очков в двух матчах и возглавляет таблицу группы Е в отборе ЧМ-2026. Грузия (3 очка) идёт второй, Турция (3) — третьей, Болгария (0) — четвёртой.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 3-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Испания
Не начался
Болгария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
В Федерации футбола Испании отреагировали на конфликт «Барселоны» и сборной из-за Ямаля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android