Родри пропустит матчи сборной Испании в отборе ЧМ-2026 с Грузией и Болгарией из-за травмы

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри не примет участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира — 2026 с Грузией и Болгарией из-за повреждения, сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
«Родриго Эрнандес не вошёл в состав сборной Испании на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года с Грузией в Эльче и Болгарией в Вальядолиде из-за травмы, полученной после медицинского обследования, проведённого его клубом в медицинской службе RFEF. В это воскресенье он был заменён в матче между «Брентфордом» и «Манчестер Сити», — говорится в сообщении RFEF.
Сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте набрала шесть очков в двух матчах и возглавляет таблицу группы Е в отборе ЧМ-2026. Грузия (3 очка) идёт второй, Турция (3) — третьей, Болгария (0) — четвёртой.
- 6 октября 2025
