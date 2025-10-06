Скидки
Главная Футбол Новости

«Один из лучших матчей в нашем чемпионате». Сёмин — о победе ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Бывший главный тренер ряда российских клубов Юрий Сёмин высказался по итогам матча 11-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Закономерный результат всегда есть и будет, так же как турнирная таблица. Кто на что наиграл, тот то и получил. «Спартак» проиграл первые 15 минут. ЦСКА заставил их проиграть. Армейцы обрушили на «Спартак» такой прессинг и темп, что они не были готовы. Однако «Спартак» — молодцы. Они значительно улучшили свою игру во всех линиях. «Спартак» мог уйти от поражения, но в этот раз удача была на стороне ЦСКА. Хотя победа ЦСКА закономерная.

Это был один из лучших матчей в нашем чемпионате на сегодняшний момент: по напряжению, по качеству игры, по исполнению отдельных игроков. В «Спартаке» понравился Жедсон, а в ЦСКА очень понравился Кисляк, как и в последних играх, а также восстановившийся после травмы Глебов», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

