Ректор МГТУ им. Баумана извинился за оскорбление ЦСКА после матча со «Спартаком»
Ректор Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Михаил Гордин извинился за негативные слова в адрес футбольного клуба ЦСКА. Ранее Гордин в своём телеграм-канале заявил, что болеет за «Спартак», и оскорбил ЦСКА после победы (3:2) над красно-белыми.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
«Как и любой футбольный болельщик, Михаил Гордин проживает каждый матч очень эмоционально. Будучи открытым к своей аудитории, он делится своими живыми эмоциями, которые не всегда бывают позитивными. За эту искренность его так любят сотрудники и студенты университета. Однако ректор приносит извинения тем, кого могла задеть его позиция», — сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
