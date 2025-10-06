Ректор МГТУ им. Баумана извинился за оскорбление ЦСКА после матча со «Спартаком»

Ректор Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Михаил Гордин извинился за негативные слова в адрес футбольного клуба ЦСКА. Ранее Гордин в своём телеграм-канале заявил, что болеет за «Спартак», и оскорбил ЦСКА после победы (3:2) над красно-белыми.

«Как и любой футбольный болельщик, Михаил Гордин проживает каждый матч очень эмоционально. Будучи открытым к своей аудитории, он делится своими живыми эмоциями, которые не всегда бывают позитивными. За эту искренность его так любят сотрудники и студенты университета. Однако ректор приносит извинения тем, кого могла задеть его позиция», — сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.