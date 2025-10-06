Скидки
Ректор МГТУ им. Баумана извинился за оскорбление ЦСКА после матча со «Спартаком»

Ректор МГТУ им. Баумана извинился за оскорбление ЦСКА после матча со «Спартаком»
Ректор Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Михаил Гордин извинился за негативные слова в адрес футбольного клуба ЦСКА. Ранее Гордин в своём телеграм-канале заявил, что болеет за «Спартак», и оскорбил ЦСКА после победы (3:2) над красно-белыми.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Как и любой футбольный болельщик, Михаил Гордин проживает каждый матч очень эмоционально. Будучи открытым к своей аудитории, он делится своими живыми эмоциями, которые не всегда бывают позитивными. За эту искренность его так любят сотрудники и студенты университета. Однако ректор приносит извинения тем, кого могла задеть его позиция», — сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

