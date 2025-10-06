Тикнизян заявил, что Эдуард Сперцян не способен оскорбить кого-либо на расовой почве

Футболист сербской «Црвены Звезды» и сборной Армении Наир Тикнизян прокомментировал ситуацию с обвинениями в расизме в адрес капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна после стычки с защитником грозненского «Ахмата» Усманом Ндонгом в матче 11-го тура чемпионата России. «Краснодар» выиграл со счётом 2:0.

«Эдика Сперцяна знаю очень давно. Он воспитанный и скромный парень, который никогда не позволит кого-либо оскорбить на расистской почве. Футбол — это эмоции, но Сперцян умеет держать при себе и направлять в нужное русло», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

Инцидент произошёл на 85-й минуте. После просмотра VAR арбитр Инал Танашев показал красную карточку защитнику гостей, а Сперцян, в свою очередь, получил предупреждение за провокационные действия.