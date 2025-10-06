Юрий Сёмин: судя по матчу с ЦСКА, у «Спартака» не происходит ничего страшного
Поделиться
Известный отечественный тренер Юрий Сёмин прокомментировал итоговый результат матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретились московские ПФК ЦСКА и «Спартак». Игра завершилась победой армейцев со счётом 3:2.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
«Судя по матчу с ЦСКА, у «Спартака» не происходит ничего страшного. Матч с большими перепадами. Если не брать первые 15 минут, «Спартак» показал, что находится в полном здравии и готов биться. Внутренние вопросы клуба мне неизвестны. У «Спартака» есть хороший подбор игроков, но нет стабильности. Однако есть хорошие моменты», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 октября 2025
-
13:45
-
13:43
-
13:25
-
13:17
-
13:14
-
13:13
-
13:08
-
13:02
-
13:00
-
12:51
-
12:40
-
12:33
-
12:30
-
12:30
-
12:16
-
12:15
-
12:12
-
12:08
-
12:07
-
12:07
-
12:03
-
12:00
-
11:53
-
11:35
-
11:27
-
11:17
-
11:11
-
11:00
-
10:56
-
10:48
-
10:43
-
10:41
-
10:41
-
10:22
-
10:11