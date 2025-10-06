Скидки
Юрий Сёмин: судя по матчу с ЦСКА, у «Спартака» не происходит ничего страшного

Комментарии

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин прокомментировал итоговый результат матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретились московские ПФК ЦСКА и «Спартак». Игра завершилась победой армейцев со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Судя по матчу с ЦСКА, у «Спартака» не происходит ничего страшного. Матч с большими перепадами. Если не брать первые 15 минут, «Спартак» показал, что находится в полном здравии и готов биться. Внутренние вопросы клуба мне неизвестны. У «Спартака» есть хороший подбор игроков, но нет стабильности. Однако есть хорошие моменты», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Комментарии
