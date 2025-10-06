Юрий Сёмин: судя по матчу с ЦСКА, у «Спартака» не происходит ничего страшного

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин прокомментировал итоговый результат матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретились московские ПФК ЦСКА и «Спартак». Игра завершилась победой армейцев со счётом 3:2.

«Судя по матчу с ЦСКА, у «Спартака» не происходит ничего страшного. Матч с большими перепадами. Если не брать первые 15 минут, «Спартак» показал, что находится в полном здравии и готов биться. Внутренние вопросы клуба мне неизвестны. У «Спартака» есть хороший подбор игроков, но нет стабильности. Однако есть хорошие моменты», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.