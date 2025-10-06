Малышев покинул пост генерального директора «Спартака» по семейным обстоятельствам

Олег Малышев покидает пост генерального директора «Спартака», сообщается на сайте клуба. Специалист занимал должность с июня 2023 года, когда сменил Евгения Мележикова.

Он продолжит работу в совете директоров «Спартака» и будет советником нового генерального директора. Изменения связаны с семейными обстоятельствами.

«С лета 2023 года под его началом были проведены значительные изменения в спортивном и коммерческом блоках клуба, приняты к исполнению масштабные инфраструктурные проекты, преобразован стадион «Лукойл Арена» и обновлена программа матчдэй.

Клуб благодарит Олега Александровича за плодотворную работу на посту гендиректора и желает удачи в дальнейшей деятельности в составе совета директоров!» — говорится в сообщении клуба.