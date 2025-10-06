Скидки
«Спартак» объявил о назначении нового генерального директора

Комментарии

Сергей Некрасов назначен генеральным директором московского «Спартака», сообщила пресс-служба красно-белых. Он сменил в должности Олега Малышева, который покинул пост по семейным обстоятельствам, но продолжит работу в клубе.

«Сергей Некрасов — опытный российский управленец, выпускник МГУ им. М. В. Ломоносова и Лондонской школы бизнеса. С начала 1990-х годов занимал руководящие посты в российских и международных банках и крупных компаниях.

С 2001 года Некрасов 10 лет возглавлял управление финансовых институтов и рынков капитала Компании «ЛУКОЙЛ». С 2011 года был первым вице-президентом Газпромбанка и работал в руководстве дочерних банков группы в Европе.

Вся жизнь Сергея Юрьевича связана с футболом. Он неоднократно участвовал в ветеранских турнирах с легендами «Спартака».

Желаем Сергею Юрьевичу удачи и успехов на посту генерального директора «Спартака»!» — говорится в сообщении пресс-службы.

