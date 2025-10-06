Неймар поздравил Алекса Перейру с победой в реванше с Анкалаевым
Звездный бразильский футболист Неймар поздравил теперь уже двукратного чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) соотечественника Алекса Перейру с победой в реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым.
Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Перейры техническим нокаутом в первом раунде.
UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев
Неймар опубликовал кадр из трансляции, сопроводив его эмодзи.
Фото: из личного архива Неймара
Ранее Али Абдель-Азиз, менеджер Анкалаева, заявил, что россиянину не стоило выступать на UFC 320 из-за проблем в подготовке.
