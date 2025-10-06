Неймар поздравил Алекса Перейру с победой в реванше с Анкалаевым

Звездный бразильский футболист Неймар поздравил теперь уже двукратного чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) соотечественника Алекса Перейру с победой в реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Перейры техническим нокаутом в первом раунде.

Неймар опубликовал кадр из трансляции, сопроводив его эмодзи.

Фото: из личного архива Неймара

Ранее Али Абдель-Азиз, менеджер Анкалаева, заявил, что россиянину не стоило выступать на UFC 320 из-за проблем в подготовке.

