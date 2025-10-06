Скидки
Совет директоров «Спартака» обсудит назначение Андрея Мовсесьяна в спортивный блок клуба

Совет директоров «Спартака» обсудит и рассмотрит назначение Андрея Мовсесьяна. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Планируется, что Мовсесьян будет отвечать за российский трансферный рынок и «Спартак-2».

После завершения профессиональной карьеры футболиста Мовсесьян работал в ЦСКА, с 2012 года занимал должность главы селекционного отдела, позднее — спортивного директора. В декабре 2024 года покинул этот пост.

Ранее «Спартак» объявил об уходе Олега Малышева с должности генерального директора клуба. Его заменил Сергей Некрасов. Красно-белые после 11 туров Мир РПЛ занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

