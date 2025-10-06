Погребняк: матчами «Динамо» — «Локо» и ЦСКА — «Спартак» РПЛ дарит крутые эмоции

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк отреагировал на результативность московских дерби. В рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 «Локомотив» обыграл «Динамо» со счётом 5:3, а ПФК ЦСКА выиграл у «Спартака» со счётом 3:2.

«Не смотрел матч, но очень круто, что второй день подряд РПЛ дарит нам такие эмоции. Имею в виду матчи «Динамо» — «Локо» и ЦСКА — «Спартак». Это очень круто! Для зрелищности, популяризации вообще всей России, всего международного спорта под названием футбол», — сказал Павел Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.