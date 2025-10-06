Скидки
Погребняк: матчами «Динамо» — «Локо» и ЦСКА — «Спартак» РПЛ дарит крутые эмоции

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк отреагировал на результативность московских дерби. В рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 «Локомотив» обыграл «Динамо» со счётом 5:3, а ПФК ЦСКА выиграл у «Спартака» со счётом 3:2.

«Не смотрел матч, но очень круто, что второй день подряд РПЛ дарит нам такие эмоции. Имею в виду матчи «Динамо» — «Локо» и ЦСКА — «Спартак». Это очень круто! Для зрелищности, популяризации вообще всей России, всего международного спорта под названием футбол», — сказал Павел Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    
