В «Фанкоме» рассчитывают получить призовые за два раунда Кубка России

Директор кировской команды «Фанком» Константин Толмачёв заявил, что в клубе рассчитывают получить призовые за два раунда Фонбет Кубка России. Ранее стало известно, что КДК РФС присудил «Фанкому» из Кирова поражение со счётом 0:3 в матче 1/32 финала Пути регионов Кубка России с «Уфой».

«Призовые за два прошедших раунда в Кубке России ещё не поступали, по регламенту должны поступить после шестого раунда. По идее, результаты второго и третьего раунда не аннулировали, техническое поражение засчитали только в четвёртом раунде. Мы выполнили условия по маркетингу, поэтому рассчитываем на призовые», — сказал Толмачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.