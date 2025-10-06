Скидки
Тренер «Монако» Хюттер назвал возможные сроки возвращения Головина

Тренер «Монако» Хюттер назвал возможные сроки возвращения Головина
Главный тренер «Монако» Ади Хюттер заявил, что российский полузащитник Александр Головин может вернуться в состав в ближайшем матче чемпионата Франции с «Анже» 18 октября. В начале сентября россиянин выбыл из-за травмы подколенного сухожилия.

«Сейчас мы не на 100% довольны, но, когда вернутся некоторые игроки, мы будем более конкурентоспособны», — приводит слова Хюттера журналист Люк Энтвисл в соцсети Х.

Также Энтвисл написал: Хюттер считает, что Погба, Головин и Бамба могут быть готовы к матчу с «Анже».

Головину 29 лет, он выступает за «Монако» с лета 2018 года. Французский клуб заплатил за воспитанника ЦСКА € 30 млн. В текущем сезоне полузащитник принял участие в трёх матчах Лиги 1.

