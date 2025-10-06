Тренер «Монако» Хюттер назвал возможные сроки возвращения Головина
Поделиться
Главный тренер «Монако» Ади Хюттер заявил, что российский полузащитник Александр Головин может вернуться в состав в ближайшем матче чемпионата Франции с «Анже» 18 октября. В начале сентября россиянин выбыл из-за травмы подколенного сухожилия.
Франция — Лига 1 . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 20:00 МСК
Анже
Анже
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Сейчас мы не на 100% довольны, но, когда вернутся некоторые игроки, мы будем более конкурентоспособны», — приводит слова Хюттера журналист Люк Энтвисл в соцсети Х.
Также Энтвисл написал: Хюттер считает, что Погба, Головин и Бамба могут быть готовы к матчу с «Анже».
Головину 29 лет, он выступает за «Монако» с лета 2018 года. Французский клуб заплатил за воспитанника ЦСКА € 30 млн. В текущем сезоне полузащитник принял участие в трёх матчах Лиги 1.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 октября 2025
-
15:12
-
14:56
-
14:52
-
14:44
-
14:44
-
14:39
-
14:15
-
14:13
-
14:13
-
14:10
-
14:10
-
14:01
-
13:57
-
13:54
-
13:45
-
13:43
-
13:25
-
13:17
-
13:14
-
13:13
-
13:08
-
13:02
-
13:00
-
12:51
-
12:40
-
12:33
-
12:30
-
12:30
-
12:16
-
12:15
-
12:12
-
12:08
-
12:07
-
12:07
-
12:03