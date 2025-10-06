Скидки
«Игорь крепкий спортсмен». В ЦСКА уверены, что Акинфеев быстро восстановится после травмы

«Игорь крепкий спортсмен». В ЦСКА уверены, что Акинфеев быстро восстановится после травмы
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о получившем повреждение капитане и голкипере первой команды Игоре Акинфееве. Вратарь травмировал голеностоп по ходу игры 11-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Мы все очень сильно переживали, когда Акинфеев получил травму. Но, слава богу, вроде ничего серьёзного. Игорь — опытный и крепкий спортсмен и атлет. Я уверен, что он восстановится в кратчайшие сроки. Что касается игры Владислава Торопа, то, конечно, тяжело выходить в таком матче, понятно, что нервозность присутствовала, но в целом я считаю, что он справился. Может, на первых минутах понервничал, но дальше играл нормально, помог нам одержать победу», — приводит слова Бабаева ТАСС.

После этой игры ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на шестой строчке.

В ЦСКА оценили работу судьи Артёма Чистякова в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком»
