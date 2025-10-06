«Игорь крепкий спортсмен». В ЦСКА уверены, что Акинфеев быстро восстановится после травмы

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о получившем повреждение капитане и голкипере первой команды Игоре Акинфееве. Вратарь травмировал голеностоп по ходу игры 11-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (3:2).

«Мы все очень сильно переживали, когда Акинфеев получил травму. Но, слава богу, вроде ничего серьёзного. Игорь — опытный и крепкий спортсмен и атлет. Я уверен, что он восстановится в кратчайшие сроки. Что касается игры Владислава Торопа, то, конечно, тяжело выходить в таком матче, понятно, что нервозность присутствовала, но в целом я считаю, что он справился. Может, на первых минутах понервничал, но дальше играл нормально, помог нам одержать победу», — приводит слова Бабаева ТАСС.

После этой игры ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на шестой строчке.