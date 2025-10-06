Щенсны впервые проиграл в составе «Барселоны» в Ла Лиге в своём 17-м матче в турнире

Польский вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны впервые проиграл в чемпионате Испании в 17-м матче в турнире. Вчера, 5 октября, сине-гранатовые потерпели поражение в гостевой встрече 8-го тура Ла Лиги с «Севильей» (1:4).
Для Щенсны игра стала второй в сезоне Ла Лиги, ранее «Барселона» с Войцехом в воротах победила «Реал Сосьедад» (2:1). В прошлом дебютном сезоне чемпионата Испании Щенсны провёл 15 матчей, одержал 14 побед и один раз сыграл вничью.
Щенсны присоединился к «Барселоне» в октябре 2024 года. За этот период он принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в 14 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.
В начале июля 35-летний вратарь согласовал с клубом трудовой договор, срок которого рассчитан до лета 2027 года.
- 6 октября 2025
-
15:21
-
15:12
-
14:56
-
14:52
-
14:44
-
14:44
-
14:39
-
14:15
-
14:13
-
14:13
-
14:10
-
14:10
-
14:01
-
13:57
-
13:54
-
13:45
-
13:43
-
13:25
-
13:17
-
13:14
-
13:13
-
13:08
-
13:02
-
13:00
-
12:51
-
12:40
-
12:33
-
12:30
-
12:30
-
12:16
-
12:15
-
12:12
-
12:08
-
12:07
-
12:07