Щенсны впервые проиграл в составе «Барселоны» в Ла Лиге в своём 17-м матче в турнире

Польский вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны впервые проиграл в чемпионате Испании в 17-м матче в турнире. Вчера, 5 октября, сине-гранатовые потерпели поражение в гостевой встрече 8-го тура Ла Лиги с «Севильей» (1:4).

Для Щенсны игра стала второй в сезоне Ла Лиги, ранее «Барселона» с Войцехом в воротах победила «Реал Сосьедад» (2:1). В прошлом дебютном сезоне чемпионата Испании Щенсны провёл 15 матчей, одержал 14 побед и один раз сыграл вничью.

Щенсны присоединился к «Барселоне» в октябре 2024 года. За этот период он принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в 14 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

В начале июля 35-летний вратарь согласовал с клубом трудовой договор, срок которого рассчитан до лета 2027 года.