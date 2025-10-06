Заварзин: нет сомнений, что надо убирать Станковича из «Спартака», когда — решать хозяевам

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин полагает, что руководству красно-белых следует отправить в отставку главного тренера команды Деяна Станковича. Сербский специалист возглавил «Спартак» летом 2024-го. После 11 туров Мир РПЛ этого сезона красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице.

«Сейчас самое время принять решение или подождать пару туров. Можно уйти на трёхмесячный зимний перерыв, а уже тогда новый тренер придёт и будет выстраивать новые отношения в команде. Сейчас нет ни психологической устойчивости, ни более-менее стабильного результата.

Много говорят, но пока ничего не делается — это одна сторона. Также идут разговоры в административном персонале. Как говорят, туда планирует попасть Хачатурянц. Он любит футбол, богатый человек. Тот, кто придёт на административную должность, тот на футбольный процесс не сильно может влиять. Он должен создавать техническое благополучие в команде.

Кто бы ни пришёл руководить административным направлением, он всё равно будет вносить свои изменения. Он должен создавать техническое благополучие в команде. Генеральный директор должен нести ответственность за экономику клуба. Чтобы не воровали и не тратили, вот и всё. И чтобы было исполнение бюджета клуба.

То, что Станковича нужно убирать, — в этом нет сомнений. А когда? Делать это сейчас или через пару туров — решать хозяевам клуба», — сказал Заварзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.