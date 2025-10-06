Погребняк: хочу, чтобы Станкович остался в «Спартаке», даже несмотря на проигрыш в дерби

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк высказался в поддержку главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Я своё мнение пока не изменю. Раньше высказывался в поддержку Станковича — как специалист он мне симпатичен. Я бы хотел, чтобы он остался, даже несмотря на то, что сейчас Станкович смотрит матчи с трибуны. Ну да, эмоции, рецидив — всё понятно. То, как он реагирует, жестикулирует, ведёт игру, мне, в принципе, нравится.

Не знаю, что там примут на совете директоров «Спартака». Конечно, обидно проиграть в дерби, могут последовать радикальные решения. У меня пока такое мнение. А там посмотрим», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.