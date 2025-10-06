Скидки
Главная Футбол Новости

Умяров подробно высказался о первом вызове в основную сборную России

Комментарии

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о первом попадании в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном (10 октября) и Боливией (14 октября). Ранее 25-летний опорник не вызывался в национальную команду.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
– Ты впервые в национальной сборной. Заждался этого вызова?
– Да, я очень рад. Это мой первый вызов, и это безумная гордость.

– Где ты был, когда узнал, что попал в окончательный список?
– Был дома с семьёй — с женой и дочкой. Конечно, они первыми узнали об этом, поздравили меня, и мы вместе пошли гулять.

– Что для тебя значит вызов в главную команду страны?
– Это гордость — представлять честь страны на международном уровне. Для любого футболиста это мечта, которая сейчас осуществилась. Теперь, конечно, хочется дебютировать за национальную команду на поле.

– Вокруг твоего вызова было много разговоров. Как ты на это реагировал?
– Что-то до меня доходило — журналисты спрашивали. Спокойно реагировал, на мне это никак не отражалось. Хотелось просто продолжать работать, чтобы заслужить этот вызов. Сейчас хочется быть постоянно в списке и выходить на поле.

– С кем уже успел пообщаться?
– Пока только потренировались, позавтракали, сдали анализы, проверили «жировую». Всё в рабочем режиме.

– Ты прошёл практически все юношеские и молодёжные сборные страны. Что можешь вспомнить самое яркое?
– Было много моментов. Сегодня впервые за четыре года снова приехал в Новогорск — последний раз был здесь с молодёжной сборной, когда играли с Испанией. Ощущения ностальгические, очень скучал по этому месту, всё родное. Один момент выбрать тяжело.

– Как переключиться с клуба на сборную после дерби?
– Всё, что было на поле, остаётся на поле. Нужно быстро переключаться — как с клуба на сборную, так и со сборной обратно на клуб. Это новый этап, новая команда, где тоже нужно показывать результат, выкладываться на максимум на тренировках и в матчах.

– Ты практически всех знаешь в сборной?
– Конечно. Кого не знаю лично — того знаю заочно. На поле со всеми общаемся, в этом плане проблем не будет.

– Впереди игры с Боливией и Ираном. Что ты знаешь о них и какие ожидания от матчей?
– Про Иран слышал от ребят по прошлой игре — она прошла довольно тяжело, на выезде, было жарко, душно, команда играла очень интенсивно. Про Боливию знаю меньше. Знаю, что последний матч у них был с Бразилией и они её обыграли. Будем разбирать соперников — тренерский штаб подскажет все нюансы, — приводит слова Умярова сайт РФС.

