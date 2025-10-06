Кирилл Глебов прокомментировал победу ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Полузащитник ПФК ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал победу своей команды в матче с московским «Спартаком». Команды встретились в рамках 11-го тура Мир РПЛ, игра завершилась со счётом 3:2 в пользу армейцев.
— Расскажи, что эта победа значит для тебя.
— Я, как и любой болельщик, тоже испытываю положительные эмоции. Эта победа как минимум прибавила нам три очка. Как максимум все понимают, что это за матч и какое значение имеет. Поэтому побежать в таком матче было вдвойне приятно.
— Расскажи про свой гол.
— Это первый гол в дерби на взрослом уровне, поэтому вдвойне более ощутимые эмоции, намного приятнее. Гол сам обычный, с Кругом наладили связку: он подаёт, я забиваю. У него хорошая подача, я просто оказываюсь там, где надо, спокойно ногу подставляю, и мяч залетает, — сказал Глебов в интервью клубной пресс-службе.
