Кирилл Глебов прокомментировал победу ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Кирилл Глебов прокомментировал победу ЦСКА в дерби со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник ПФК ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал победу своей команды в матче с московским «Спартаком». Команды встретились в рамках 11-го тура Мир РПЛ, игра завершилась со счётом 3:2 в пользу армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

— Расскажи, что эта победа значит для тебя.
— Я, как и любой болельщик, тоже испытываю положительные эмоции. Эта победа как минимум прибавила нам три очка. Как максимум все понимают, что это за матч и какое значение имеет. Поэтому побежать в таком матче было вдвойне приятно.

— Расскажи про свой гол.
— Это первый гол в дерби на взрослом уровне, поэтому вдвойне более ощутимые эмоции, намного приятнее. Гол сам обычный, с Кругом наладили связку: он подаёт, я забиваю. У него хорошая подача, я просто оказываюсь там, где надо, спокойно ногу подставляю, и мяч залетает, — сказал Глебов в интервью клубной пресс-службе.

