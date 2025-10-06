Скидки
Ливай Гарсия выступил с эмоциональным обращением к болельщикам «Спартака»

Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия обратился к болельщикам красно‑белых после поражения от ЦСКА (2:3) в матче 11‑го тура Мир РПЛ. После этой игры ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на шестой строчке.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Нам нужно было выигрывать и забивать мячи, но мы не смогли и проиграли. Считаю, что в турнирной таблице мы находимся не там, где должны быть. Нам нужно собраться и исправить ситуацию. Я прошу болельщиков, чтобы они продолжали нас поддерживать и в нас верить», — заявил Гарсия в эфире «Матч ТВ».

В следующем матче РПЛ красно-белые сыграют с «Ростовом» на домашней арене. Встреча запланирована на 18 октября, начало — в 15:15 мск.

