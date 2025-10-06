Скидки
Созин: боссы «Динамо» не заслуживают такого ухода, а «Спартак» после Федуна лучше не стал

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об изменениях в руководящих составах московских «Спартака» и «Динамо».

«Когда в таких больших клубах происходит революция по ходу сезона – это всегда грустно. И дело не в изменениях в руководстве, дело в том, что они идут после 11-го тура. Это не может не влиять на команду, на тренеров. Конечно, меняя что-то, ты хочешь, чтобы было лучше. Так работает и с одеждой, и с машиной, так происходит и с руководством «Спартака» и «Динамо». Хотя ситуации там разные.

Я не знаю, какие вопросы были к менеджменту «Динамо». Уход Гафина – для меня это событие со знаком минус. Как и возможный уход Бувача, о котором стали говорить. Со стороны кажется, что там идёт борьба за власть, – планово людей так не меняют. И такого ухода боссы «Динамо» не заслуживают. Возможно, у банка, у спонсоров, есть свои мысли – я тут сужу только со стороны.

Что касается перемен в «Спартаке»: после Федуна там не стало лучше. Ему много доставалось, а в итоге он остался легендой клуба – с чемпионством, Суперкубком и построенным стадионом. Посмотрите на нынешний «Спартак» – Федун уже не кажется таким плохим вариантом, да? В поиске результата клуб тратит кучу миллионов – а результата нет. И стратегия «купим кого захотим» просто не работает. Главное, чтобы сейчас была не дежурная замена одного менеджера на другого. А болельщики «Спартака» должны вспоминать Федуна с почтением», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

