Фабио Каннаваро назначен главным тренером сборной Узбекистана по футболу

Чемпион мира — 2006 и обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро стал главным тренером сборной Узбекистана, сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Узбекистана.

Срок соглашения с 52-летним итальянским специалистом не уточняется. В тренерский штаб Каннаваро войдут помощник Эуженио Альбарелла, тренер по физической подготовке Троизе Франческо и тренер вратарей Антонио Кименти.

«Ассоциация футбола Узбекистана подписала контракт с Фабио Каннаваро, трёхкратным участником чемпионатов мира, победителем чемпионата мира 2006 года, одним из лучших защитников недавнего прошлого и известным специалистом. Итальянский тренер будет готовить нашу команду к чемпионату мира, который пройдёт в США, Канаде и Мексике», — говорится в сообщении.

Каннаваро будет руководить командой на чемпионате мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике, куда сборная уже отобралась.

