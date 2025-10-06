Футболист «Ливерпуля» не сыграет за свою сборную в октябрьских матчах из-за травмы
Футболист «Ливерпуля» Ватару Эндо не сыграет за сборную Японии в октябрьских матчах из-за повреждения, сообщается на сайте «красных».
«Полузащитник «Ливерпуля» был вызван в сборную Японии для участия в матчах Kirin Challenge Cup с Парагваем и Бразилией. Однако в понедельник Японская федерация футбола объявила, что Эндо не будет участвовать в играх, сославшись на травму.
В субботу Эндо вышел на замену в конце матча с «Челси» (1:2) в английской Премьер-лиге», — говорится в сообщении.
Англия — Премьер-лига . 7-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Кайседо – 14' 1:1 Гакпо – 63' 2:1 Эстевао – 90+5'
Ватару Эндо 32 года, в нынешнем сезоне он провёл шесть матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, отметился голевой передачей.
