Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист «Ливерпуля» не сыграет за свою сборную в октябрьских матчах из-за травмы

Футболист «Ливерпуля» не сыграет за свою сборную в октябрьских матчах из-за травмы
Комментарии

Футболист «Ливерпуля» Ватару Эндо не сыграет за сборную Японии в октябрьских матчах из-за повреждения, сообщается на сайте «красных».

«Полузащитник «Ливерпуля» был вызван в сборную Японии для участия в матчах Kirin Challenge Cup с Парагваем и Бразилией. Однако в понедельник Японская федерация футбола объявила, что Эндо не будет участвовать в играх, сославшись на травму.

В субботу Эндо вышел на замену в конце матча с «Челси» (1:2) в английской Премьер-лиге», — говорится в сообщении.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Кайседо – 14'     1:1 Гакпо – 63'     2:1 Эстевао – 90+5'    

Ватару Эндо 32 года, в нынешнем сезоне он провёл шесть матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, отметился голевой передачей.

Материалы по теме
«Челси» снёс «Ливерпуль» с первого места голом на 90+5-й минуте! Но команду будто прокляли
«Челси» снёс «Ливерпуль» с первого места голом на 90+5-й минуте! Но команду будто прокляли
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android