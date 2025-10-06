Футболист «Ливерпуля» не сыграет за свою сборную в октябрьских матчах из-за травмы

Футболист «Ливерпуля» Ватару Эндо не сыграет за сборную Японии в октябрьских матчах из-за повреждения, сообщается на сайте «красных».

«Полузащитник «Ливерпуля» был вызван в сборную Японии для участия в матчах Kirin Challenge Cup с Парагваем и Бразилией. Однако в понедельник Японская федерация футбола объявила, что Эндо не будет участвовать в играх, сославшись на травму.

В субботу Эндо вышел на замену в конце матча с «Челси» (1:2) в английской Премьер-лиге», — говорится в сообщении.

Ватару Эндо 32 года, в нынешнем сезоне он провёл шесть матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, отметился голевой передачей.