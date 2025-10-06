У экс-футболиста «Факела» и «Балтики» Хызыра Аппаева умер сын

У бывшего нападающего воронежского «Факела» и калининградской «Балтики» Хызыра Аппаева скончался сын.

«Большая трагедия случилась в семье Хызыра Аппаева. Скончался его сын. ФК «Нарт» и его болельщики выражают глубокие соболезнования. Сил и терпения всей семье», — говорится в телеграм-канале нынешнего клуба 35-летнего Аппаева.

Аппаеву 35 лет, он является воспитанником кабардино-балкарского футбола. Он играл за майкопскую «Дружбу», «Крылья Советов», ФК «Краснодар», «Ротор», «Газовик», «Ригу», «Авангард», «Арсенал», «Тамбов», «Текстильщик».

В январе 2021 года Аппаев стал игроком «Факела». За воронежцев форвард провёл 119 матчей, забил 10 мячей и отдал 19 результативных передач. Затем Аппаев перешёл в «Балтику». Всего в Российской Премьер-Лиге на счету Хызыра 101 матч.