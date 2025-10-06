Олакунле Олусегун: Сперцян — расист? Это просто чушь, какая-то шутка

Полузащитник «Пари НН» Олакунле Олусегун прокомментировал ситуацию с обвинениями в расизме в адрес капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна после стычки с защитником грозненского «Ахмата» Усманом Ндонгом в матче 11-го тура чемпионата России. «Краснодар» выиграл со счётом 2:0. Олусегун играл вместе со Сперцяном за «быков».

«Сперцян расист? Это просто чушь, какая-то шутка. Я просто не верю в то, что он мог сказать такие вещи. Думаю, многие не понимают, зачем это делается в сторону Сперцяна. Я провёл с ним много времени, я знаю, какой он человек. Сперцян — дружелюбный, очень воспитанный человек. Он просто не мог сказать такого», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

Инцидент произошёл на 85-й минуте. После просмотра VAR арбитр Инал Танашев показал красную карточку защитнику гостей, а Сперцян, в свою очередь, получил предупреждение за провокационные действия.