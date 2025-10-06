«Мурашки по коже». Игрок ЦСКА Глебов — о дерби со «Спартаком»
Поделиться
Полузащитник ПФК ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал победу своей команды в матче с московским «Спартаком». Команды встретились в рамках 11-го тура Мир РПЛ, игра завершилась со счётом 3:2 в пользу армейцев.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
— Какой настрой был в раздевалке перед матчем?
— Все прекрасно понимали, что дополнительная мотивация здесь не нужна. Видят вывеску, понимают, что это за матч, и поэтому было просто сказано, что это «Спартак».
— Полный стадион, каково играть в такой обстановке?
— Намного, намного больше придаёт сил, потому что ты выходишь, у тебя мурашки по коже, 30 тысяч людей так гонят вперёд. Когда забиваешь три и все на кураже, всем это нравится, все получают просто безумное удовольствие от футбола, — сказал Глебов в интервью клубной пресс-службе.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 октября 2025
-
15:21
-
15:12
-
14:56
-
14:52
-
14:44
-
14:44
-
14:39
-
14:15
-
14:13
-
14:13
-
14:10
-
14:10
-
14:01
-
13:57
-
13:54
-
13:45
-
13:43
-
13:25
-
13:17
-
13:14
-
13:13
-
13:08
-
13:02
-
13:00
-
12:51
-
12:40
-
12:33
-
12:30
-
12:30
-
12:16
-
12:15
-
12:12
-
12:08
-
12:07
-
12:07