«Мурашки по коже». Игрок ЦСКА Глебов — о дерби со «Спартаком»

Комментарии

Полузащитник ПФК ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал победу своей команды в матче с московским «Спартаком». Команды встретились в рамках 11-го тура Мир РПЛ, игра завершилась со счётом 3:2 в пользу армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

— Какой настрой был в раздевалке перед матчем?
— Все прекрасно понимали, что дополнительная мотивация здесь не нужна. Видят вывеску, понимают, что это за матч, и поэтому было просто сказано, что это «Спартак».

— Полный стадион, каково играть в такой обстановке?
— Намного, намного больше придаёт сил, потому что ты выходишь, у тебя мурашки по коже, 30 тысяч людей так гонят вперёд. Когда забиваешь три и все на кураже, всем это нравится, все получают просто безумное удовольствие от футбола, — сказал Глебов в интервью клубной пресс-службе.

Кирилл Глебов прокомментировал победу ЦСКА в дерби со «Спартаком»
