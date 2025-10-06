«Мурашки по коже». Игрок ЦСКА Глебов — о дерби со «Спартаком»

Полузащитник ПФК ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал победу своей команды в матче с московским «Спартаком». Команды встретились в рамках 11-го тура Мир РПЛ, игра завершилась со счётом 3:2 в пользу армейцев.

— Какой настрой был в раздевалке перед матчем?

— Все прекрасно понимали, что дополнительная мотивация здесь не нужна. Видят вывеску, понимают, что это за матч, и поэтому было просто сказано, что это «Спартак».

— Полный стадион, каково играть в такой обстановке?

— Намного, намного больше придаёт сил, потому что ты выходишь, у тебя мурашки по коже, 30 тысяч людей так гонят вперёд. Когда забиваешь три и все на кураже, всем это нравится, все получают просто безумное удовольствие от футбола, — сказал Глебов в интервью клубной пресс-службе.