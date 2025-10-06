Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Заварзин: Карпин 1000 раз хороший парень, но «Динамо» пока нет в гонке за чемпионство

Заварзин: Карпин 1000 раз хороший парень, но «Динамо» пока нет в гонке за чемпионство
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о ситуации московского «Динамо» после матча 11-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (3:5).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

«На сегодняшний день сказали, что ушёл Гафин, пришёл Ивлев. Можно о Валере Карпине говорить всё что угодно. Тренер имя своё завоёвывает местом в турнирной таблице, в гонке за чемпионство. Валера пока ни в чём не участвует. Я имею в виду — на должном уровне. «Динамо» нет в гонке.

30 минут игры в матче с «Локомотивом» — это лучшая за последние полтора года игра от «Динамо». Есть набор игроков, а игры, претендующей на чемпионство или на высокое положение в турнирной таблице, — нет. Что тут можно говорить? Это сугубо моя личная оценка Валерия Георгиевича. Карпин 1000 раз хороший парень, но это не говорит о том, что он может привести команду к чемпионству», — сказал Заварзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
«Локомотив» и «Динамо» повторили самое результативное московское дерби
Истории
«Локомотив» и «Динамо» повторили самое результативное московское дерби
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android