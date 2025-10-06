Заварзин: Карпин 1000 раз хороший парень, но «Динамо» пока нет в гонке за чемпионство

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о ситуации московского «Динамо» после матча 11-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (3:5).
«На сегодняшний день сказали, что ушёл Гафин, пришёл Ивлев. Можно о Валере Карпине говорить всё что угодно. Тренер имя своё завоёвывает местом в турнирной таблице, в гонке за чемпионство. Валера пока ни в чём не участвует. Я имею в виду — на должном уровне. «Динамо» нет в гонке.
30 минут игры в матче с «Локомотивом» — это лучшая за последние полтора года игра от «Динамо». Есть набор игроков, а игры, претендующей на чемпионство или на высокое положение в турнирной таблице, — нет. Что тут можно говорить? Это сугубо моя личная оценка Валерия Георгиевича. Карпин 1000 раз хороший парень, но это не говорит о том, что он может привести команду к чемпионству», — сказал Заварзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
