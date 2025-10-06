Скидки
В ЦСКА заявили, что сделают всё возможное для победы в РПЛ

В ЦСКА заявили, что сделают всё возможное для победы в РПЛ
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейцы сделают всё возможное ради победы в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. После 11 туров чемпионата России ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

«Мы очень рады, что тренерский штаб во главе с Фабио Челестини начали с места в карьер, ребята услышали требования. Мы видим, что есть промежуточный, но результат. Задача на чемпионство? Если не ставить перед собой такую задачу, то нет смысла для ЦСКА и участвовать в сезоне.

Конечно, это непросто, мы давно не были чемпионами. Но мы сделаем всё возможное, чтобы закончить чемпионат на том же месте, на котором находимся сейчас», — приводит слова Бабаева ТАСС.

Действующий чемпион России — «Краснодар».

